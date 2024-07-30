Полиция Италии арестовала замок экс-владельца «Динамо»

В Италии арестованы активы российского бизнесмена, бывшего владельца «Динамо» миллиардера Алексея Федорычева. В числе них — исторический замок Торро дель Галло в Тоскане. В общей сложности с учетом имущества стоимость арестованных активов составляет более 44 млн долларов.

Уточняется, что арест был наложен после запроса о международной судебной помощи, направленного Киевом.

Федорычев является фигурантом дела о мошенничестве в отношении украинской компании, которая занимается сбытом сельскохозяйственной продукции. Кроме того, его подозревают в даче взяток госслужащим и отмывании денег. В СБУ уточняют, что российский магнат незаконно оформил право на получение доходов с частного морского терминала в Одесской области.

На Украине ущерб от махинаций Федорычева оценили в 6 млн долларов.

Ранее сообщалось, что приставы могут лишить бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова семейного дома и почти 80 млн рублей из-за долгов. На данный момент его долг перед ФНС РФ составляет более 300 млн рублей.