Полиция Италии арестовала замок экс-владельца «Динамо»
Замок экс-владельца «Динамо» Федорычева в Италии арестовали по запросу Киева
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Замок миллиардера и бывшего владельца клуба «Динамо» Алексея Федорычева в Италии арестовала местная налоговая полиция, сообщает Lenta.ru.
В Италии арестованы активы российского бизнесмена, бывшего владельца «Динамо» миллиардера Алексея Федорычева. В числе них — исторический замок Торро дель Галло в Тоскане. В общей сложности с учетом имущества стоимость арестованных активов составляет более 44 млн долларов.
Уточняется, что арест был наложен после запроса о международной судебной помощи, направленного Киевом.
Федорычев является фигурантом дела о мошенничестве в отношении украинской компании, которая занимается сбытом сельскохозяйственной продукции. Кроме того, его подозревают в даче взяток госслужащим и отмывании денег. В СБУ уточняют, что российский магнат незаконно оформил право на получение доходов с частного морского терминала в Одесской области.
На Украине ущерб от махинаций Федорычева оценили в 6 млн долларов.
Ранее сообщалось, что приставы могут лишить бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова семейного дома и почти 80 млн рублей из-за долгов. На данный момент его долг перед ФНС РФ составляет более 300 млн рублей.