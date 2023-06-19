Полиция на Ямале начала проверку после публикации в интернете фотографий девушки из морга

Полиция Ямало-Ненецкого автономного округа начала проверку после того, как в сети появились фотографии трупа молодой девушки из морга, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

19 июня «Московский комсомолец Ямал» сообщил, что в группах города Ноябрьск начали распространяться фотографии умершей местной жительницы. По данным СМИ, 22-летняя девушка покончила жизнь самоубийством год назад, выпрыгнув из окна многоквартирного дома. Кто-то сфотографировал труп в местном морге, а также запечатлел процесс вскрытия тела на камеру.

На данный момент пост с шокирующими фотографиями удален.

«ОМВД России по Ноябрьску назначено проведение проверки по факту размещения фотографий», – сообщили в ведомстве.

По факту смерти жительницы Ноябрьска СК РФ по региону возбудил уголовное дело против ее молодого человека по статье «Доведение до самоубийства». Позже дело переквалифицировали по статье «Оставление в опасности».