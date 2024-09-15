Полиция начала проверку после задержания актера сериала «Король и Шут» Ткачука со странным свертком в багаже
Фото: [Медиасток.рф]
Ранее стало известно, что российского актера Евгения Ткачука, известного по роли Шута в сериале «Король и Шут», задержали в петербургском аэропорту Пулково по подозрению в перевозке наркотиков.
Артист был остановлен в ходе предполетного досмотра, во время которого сотрудниками аэропорта были найдены у него курительная трубка и сверток с неизвестным веществом. Объяснить наличие у него содержимого Ткачук не смог, поэтому был задержан, а обнаруженный сверток был передан на экспертизу.
«При прохождении предварительного досмотра у гражданина 1984 года рождения обнаружено вещество неизвестного происхождения, которое направлено на экспертизу. Проводится проверка», — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.
В настоящее время Ткачука увезли на сдачу анализов, добавили в полиции.