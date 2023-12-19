Полиция Петербурга «почистила» город во время комплексного рейда

Полиция Санкт-Петербурга провела комплексный рейд по профилактике правонарушений сразу в нескольких сферах – общепите, миграции и безопасности на дорогах, сообщили в региональном главке МВД.

За сутки полицейские проверили более 600 кафе, баров и ресторанов. Было конфисковано из незаконного оборота 3,5 тысячи литров спиртного, а 295 человек привлечены к административной ответственности за нарушения общественного порядка.

В результате выполнения «миграционной» части рейда установлено более тысячи человек, находящихся в России на незаконных основаниях, они отправятся обратно на родину, получив запрет на въезд в Россию.

Сотрудники ГАИ привлекли к ответственности более 400 водителей, нарушивших правила движения. Отмечается, что 119 человек из них были мигрантами.

В полиции остались довольны итогами комплексного рейда и теперь планируют проводить подобные мероприятия каждую неделю.