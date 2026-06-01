Полиция Пхукета усилила проверки туристов из-за вейпов и других запретов

Полиция Пхукета усилила рейды в популярных туристических зонах острова. Как сообщает Турпром , отдыхающих, включая россиян, теперь могут останавливать прямо на улицах для проверки сумок, рюкзаков и багажных отсеков мотобайков. Основная цель таких облав — поиск вейпов, электронных сигарет и других запрещенных к ввозу и использованию предметов.

Туристам настоятельно рекомендуют заблаговременно ознакомиться с местным законодательством. В Таиланде полностью запрещены электронные сигареты и вейпы: за их ввоз, хранение или применение предусмотрены крупные штрафы, конфискация устройств и даже задержание. К числу наиболее тяжких нарушений в королевстве относятся преступления, связанные с наркотиками. Кроме того, действует неукоснительный запрет на любые формы оскорбления монархии, а работа по туристической визе без официального разрешения грозит депортацией.

Отдельные правила касаются посещения храмов — там обязателен соответствующий дресс-код и уважительное поведение. Ограничения действуют и на фотосъемку: снимать запрещено вблизи военных объектов и королевских резиденций. Вывоз антиквариата, предметов искусства и культурных ценностей возможен исключительно при наличии разрешительных документов. На природных территориях нельзя игнорировать экологические требования, в том числе запрещено кормить рыб и курить в неположенных местах.