Полиция Польши задержала украинца, устраивавшего поджоги из-за отмены соцвыплат

Гражданин Украины был задержан правоохранительными органами Польши после публикации в сети видео с угрозами устроить серию поджогов.

Инцидент произошел вслед за решением президента страны Кароля Навроцкого наложить вето на законопроект, гарантировавший социальные выплаты и медицинскую страховку для неработающих украинцев.

Как сообщил министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский на своей странице в социальной сети, задержание злоумышленника произошло спустя несколько часов после размещения провокационного ролика. В публикации пользователь под ником stepan3336, находясь на месте тушения пожара, ложно заявил о причастности украинцев к инциденту и потребовал восстановления пособий, пообещав в противном случае новые поджоги.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему предъявят официальные обвинения. Кроме того, как уточнил министр, полиция инициировала процедуру депортации гражданина Украины, направив соответствующий запрос в Пограничную службу.

