Полиция предлагает 1 млн рублей за помощь в раскрытии убийств двух детей на Камчатке

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило о награде в размере одного миллиона рублей за содействие в раскрытии преступлений, связанных с убийством двух несовершеннолетних. Информация об этом была размещена на официальном сайте ведомства.

Как уточнили в правоохранительных органах, в марте 2024 года в Камчатском крае произошло жестокое преступление — убийство новорождённого ребенка. В 2006 году в Юринском районе Республики Марий Эл также было совершено тяжкое преступление в отношении несовершеннолетнего.

«МВД России гарантирует вознаграждение в размере одного миллиона рублей за значимую помощь в раскрытии этого преступления», — говорится в публикации.

Правоохранительные органы обращаются к гражданам с просьбой оказать помощь в раскрытии этих правонарушений на добровольной основе.

Ранее сообщалось, что число пострадавших после взрыва многоэтажного дома увеличилось до 16, среди них один ребенок.