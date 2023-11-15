Полиция пресекла крупный канал поставки в Россию фальсифицированных медицинских перчаток

Полицейские раскрыли деятельность международной преступной группы, которая занималась поставкой в Россию из Восточной Азии медицинских перчаток ненадлежащего качества, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Участники группы ввозили в Россию нестерильные медицинские перчатки, а затем по своим каналам сбывали продукцию в государственные медучреждения.

Склад продукции находился в Подмосковье, а из него фальсификат распространялся по всей стране.

Изъято более 2 млн пар перчаток, ввезенных в Россию по поддельным документам. Предварительно, годовой оборот мошенников составлял 300 млн рублей в год.