Полиция Приморья посулила 200 тыс за информацию об осквернивших могилы героев СВО во Владивостоке

Инцидент произошел в минувшем июле на Морском кладбище столицы Приморского края. Неизвестные вандалы изрезали 38 флагов на могилах героев СВО, а также раскидали похоронные венки.

Произошедшим сразу заинтересовались в полиции. Было возбуждено уголовное производство за надругательство над российским государственным флагом, а также объявлена награда в 200 тыс рублей за любую достоверную информацию о совершивших преступления людях.

«Полиция Приморского осуществит выплату денежного вознаграждения в размере 200 тысяч рублей неравнодушному гражданину, готовому оказать помощь в раскрытии преступления», - сообщает главк УМВД по Приморскому краю.

В полиции подчеркнули, что предоставившим информацию гарантируется полная анонимность и неразглашение персональных данных. В настоящее время силами правопорядка ведется активный розыск вандалов.

Напомним, ранее украинские боевики обстреляли трассу в Токмаке Запорожской области. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Обстрел велся поставляемыми Киеву Западом кассетными боеприпасами.