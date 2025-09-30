Полиция разыскивает пропавшую Юлию Степанову на Сахалине

Правоохранительные органы и близкие ведут поиск Юлии Степановой, потерявшей связь с внешним миром примерно неделю назад. Информации о текущем местоположении Юлии Александровны Степановой нет. Известно, что 24 сентября 32-летняя женщина перестала отвечать на звонки и сообщения. Об этом сообщили представители пресс-службы поисково-спасательного отряда «Сова-Сахалин».