Полиция разыскивает пропавшую Юлию Степанову на Сахалине
Худощавую 32-летнюю брюнетку Юлию Степанову ищут в Корсакове
Правоохранительные органы и близкие ведут поиск Юлии Степановой, потерявшей связь с внешним миром примерно неделю назад. Информации о текущем местоположении Юлии Александровны Степановой нет. Известно, что 24 сентября 32-летняя женщина перестала отвечать на звонки и сообщения. Об этом сообщили представители пресс-службы поисково-спасательного отряда «Сова-Сахалин».
Приметы Юлии Степановой: рост от 165 до 170 сантиметров, худощавое телосложение. У нее темные волосы средней длины.
Всех, кто располагает какими-либо сведениями, способными помочь в обнаружении пропавшей, убедительно просят обращаться по телефонам: 8 (4243) 541-950, 780-700, 8 (984) 184-10-10.
