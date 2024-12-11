Полиция Санкт-Петербурга завела дело об угрозе убийством военкору Сапонькову

Военный корреспондент пожаловался на угрозы, которые поступают от незнакомых людей. Как выяснили журналисты ТАСС, в полицию обратился Роман Сапоньков.

В ГУ МВД по городу и области сообщили, что заявление от военкора поступило 10 декабря. В нем Сапоньков пожаловался на то, что ему и близким поступают угрозы от незнакомых лиц.

Заявление приняли и возбудили уголовное дело об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью. Авторов угроз разыскивают.

Напомним, что в 2023 году двое подростков заблокировали монтажной пеной двери квартир родственников военкора. Аналогичные действия провернули с жилищами близких военкора Дмитрия Стешина. В то же время Сапоньков сообщал, что ему поступали угрозы. Полиция возбудила уголовные дела по статьям об умышленном повреждении имущества и хулиганстве.

Ранее сообщалось, что военкор Филатов опубликовал видео освобождения Красногоровки