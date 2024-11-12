Военкор Филатов опубликовал видео освобождения Красногоровки

Военкор канала RT Андрей Филатов показал, как освобождали Красногоровку в ДНР. Он также осветил подвиги отряда «Шторм», который смог добиться успеха во время миссий.

На видео попали солдаты ВСУ, засевшие в пятиэтажном доме. Именно это здание стало их точкой после того, как российские войска установили контроль над дачами. Близко от дома заметили пулеметную установку противника, которую поставили прямо в жилых помещениях.

При этом военкор отметил, что украинские бойцы спрятались в подъездах домов с надписью «Люди» и в здании больницы, чтобы обмануть российских военных. Однако провести никого не удалось. На месте умело отработала 10-я бригада «Шторма».

Бойцы не только уничтожили противника, но и выявили логистические пути снабжения ВСУ. Благодаря этому враг не получил новую технику и дополнительную живую силу.

Напомним, что Красногоровку, Григоровку, Галицыновку и Водяное в ДНР освободили в сентябре 2024 года. Об этом сообщали в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что Шойгу прокомментировал ситуацию на фронте и обстановку с ВСУ.