Полиция США призвала жителей штата Мэн запереть дома после стрельбы

Американские полицейский призвали жителей города Льюистон в штате Мэн не выходить из домов и запереть двери, сообщают РИА Новости.

В четверг, 26 октября, неизвестный мужчина устроил стрельбу в городе, в результате чего погибли 16 человек и больше 50 граждан получили ранения. Начальник полиции близлежащего города Лисбон в штате Мэн Райан Макги в эфире телеканала CNN призвал жителей сохранять бдительность.

«Оставайтесь внутри. Если увидите что-то, то зовите нас», – сказал он.

На данный момент полиция подозревает в стрельбе Роберта Карда – 40-летнего инструктора по огнестрельному оружию. Как выяснилось позже, минувшим летом мужчина проходил лечение в психиатрической больнице. В документах о состоянии здоровья Карда говорилось, что он жаловался на «голоса в голове».

Информации о том, какой мотив преследовал стрелок, нет. Сейчас нападавшего ищет полиция. Он вооружен. Школы и другие учреждения в Льюистоне закрыты. По данным СМИ, с собой мужчина носит автоматическую винтовку AR-15 с оптикой.