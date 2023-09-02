Полиция Тель-Авива арестовала 39 эритрийцев за беспорядки на улицах
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Как сообщает агентство «РИА Новости», полицейским пришлось арестовать нарушителей общественного порядка.
Стало известно, что сотрудники полиции Тель-Авива взяли под свой контроль ситуацию с устроенными беспорядками в южной части города. За них несут ответственность беженцы из Эритреи. Таким образом, 39 человек оказались арестованными.
На данный момент известно, что в городе вновь воцарился покой и порядок. Однако так не скажешь о прошедших нескольких часах. Во время них полицейские разгоняли демонстрантов, которые организовали беспорядки сразу в нескольких районах города.
Полицейские Тель-Авива обнаружили при них электрошокеры, дубинки, а также слезоточивый газ. Операция по поимке и аресту подозреваемых в организации беспорядков продолжается.