Полиция выясняет подробности ДТП по Ростовом, где фура насмерть раздавила велосипедиста

В Тацинском районе Ростовской области произошло трагическое ДТП: водитель грузовика МАЗ насмерть сбил велосипедиста, который лежал на дороге. Об этом проинформировала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Вечером 21 октября на 88-м километре автодороги, соединяющей город Константиновск и станцию Тацинская, произошел несчастный случай. По предварительным данным, 65-летний водитель грузового автомобиля МАЗ неожиданно сбил мужчину, который находился на проезжей части.

«Водитель "МАЗ" совершил наезд на лежащего на проезжей части мужчину 1960 года рождения, который от полученных травм скончался на месте происшествия», – говорится в телеграм-канале ведомства.

Вблизи места происшествия был обнаружен велосипед, который получил значительные повреждения в результате столкновения с другим автомобилем. Предположительно, водитель данного транспортного средства покинул место ДТП. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

