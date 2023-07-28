Полиция Узбекистана попросила сограждан не разбрасывать деньги во время свадьбы

По мнению правоохранителей, на купюрах изображены государственные символы, которые необходимо уважать.

В стране есть некая негласная традиция – осыпать молодоженов деньгами. Якобы это сулит им финансовое благополучие на все время семейной жизни. Пресс-служба Самаркандского УВД попросила узбеков отказаться от данной традиции.

«Призываем вас уважительно относиться к государственным символам, нанесенным на денежные банкноты Узбекистана», - написала она в своем микроблоге.

Этот призыв опубликовали РИА Новости. Правоохранители утверждают, что за последнее время в соцсетях часто появлялись видеосъемки этого ритуала. В кадрах купюры топчутся ногами, и это недопустимо и неэтично.