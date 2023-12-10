Полицейские в Таллине перепутали флаги России и Словакии и отобрали шапки у туристов

Как передает информационный портал Delfi, курьезный инцидент произошел в эстонском Таллине в воскресенье, 10 декабря. Посреди бела дня полицейские заподозрили нескольких туристов из Словакии в нарушении закона о запрете демонстрации враждебной символики.

Мужчина и женщина разгуливали по центру эстонской столицы в вязанных шапках бело-сине-красного цвета. Перепутав флаги России и Словакии, полицейские намеревались отобрать головные уборы у путешественников.

«Мужчина и женщина в шапках бело-сине-красного цвета пришли на рождественский рынок на Ратушной площади Таллина. Поэтому с ними решили побеседовать полицейские, поскольку подобная символика в стране запрещена. Однако выяснилось, что у них на головах были шапки с цветами флага Словакии, а не России», - приводится в сообщении портала.

Стоит отметить, что флаги России и Словакии очень похожи визуально. На них в одинаковой последовательности расположены белая, синяя и красная полосы. Единственное отличие - на словацком стяге в верхнем левом углу присутствует герб страны.

Напомним, в апреле 2022 года парламент Эстонии принял закон о запрете использования так называемой враждебной символики. Под него подпадает любая символика, связанная с Россией.