Полиция Вены расследует появление буквы Z на автомобилях с украинскими номерами

Полиция австрийской столицы начала расследование после того, как на прошедших выходных неизвестные нарисовали букву Z на нескольких автомобилях с украинскими номерами, сообщает портал ORF.

Фотографии разрисованных автомобилей широко разошлись по соцсетям. Машины «украсили» крупные буквы Z, нанесенные красной краской.

В начале года прокуратура страны открыла дело по подозрению в разжигании ненависти в отношении австрийца, который нанес букву Z на несколько билбордов в центре Вены и здание посольства ФРГ. Расследование прекратили, поскольку в Австрии литера Z не входит в список запрещенных знаков.

Буква Z стала символом российской спецоперации на Украине. В ВС РФ ее наносят на военную технику.