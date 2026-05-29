Полиция вернула в храм Костромской области похищенную чудотворную икону

Полицейские разыскали и вернули в храм Архангела Михаила в костромском селе Контеево чудотворную икону Пресвятой Богородицы, похищенную в числе других образов. Подробности дела « Ленте.ру » раскрыла официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кража произошла в декабре 2025 года. Настоятель храма обнаружил исчезновение сразу одиннадцати икон, среди которых была особо почитаемая «Скоропослушница» с предстоящими святыми — Великомучеником и Целителем Пантелеимоном и Архангелом Михаилом. По данному факту незамедлительно возбудили уголовное дело.

В ходе расследования оперативники установили, что чудотворный образ продали коллекционеру из Краснодара, а транспортировали его обычной почтовой посылкой через службу доставки. Икону удалось изъять. Кроме того, полицейские обнаружили и остальные пропавшие образа — их возвращение в храм ожидается в ближайшее время.

Подозреваемые в совершении кражи задержаны.