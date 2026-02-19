Полиция вместо магии: жители Люберец сорвали съемки «Гадалки» звонком в 02

Вечерняя идиллия жителей дома на улице Шевлякова в Люберцах была нарушена самым неожиданным образом. Как выяснил REGIONS , шум и суета во дворе, источником которых оказалась съемочная группа сериала «Гадалка», заставили местных жителей обратиться за помощью к стражам порядка.

Автор видео, опубликованного в социальных сетях, лаконично описал ситуацию: жителям не понравилось соседство с создателями мистического кино, и они вызвали полицию прямо на площадку. Конфликт интересов между правом горожан на тишину и творческими амбициями кинематографистов разрешался при участии правоохранителей.

В комментариях к посту выяснилось, что для «Гадалки» визит в Люберцы стал далеко не первым. Съемочную группу неоднократно замечали в разных локациях округа, в том числе в микрорайоне Красная горка. Один из жителей по имени Александр поделился наблюдениями: переключая каналы, он узнал на экране знакомые очертания семнадцатиэтажки на Комсомольском проспекте.

«Походу только в Люберцах и снимают», — с иронией предположил он, задавшись риторическим вопросом о сроках завершения долгостроя в мире кино.

Остается загадкой, какая именно сцена из жизни ясновидящих и магов снималась в этот раз и успели ли операторы запечатлеть нужный дубль до приезда наряда. Но факт остается фактом: реальные эмоции жителей оказались сильнее постановочных страстей, и «Гадалка» не смогла предсказать такой поворот событий.

