Полиция возбудила дело по факту убийства в Петербурге матерью своего маленького ребенка

Жительница Санкт-Петербурга совершила двойное убийство: она нанесла смертельные ранения своему ребенку, а затем лишила себя жизни. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного пресс-службой Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

После этого женщина совершила самоубийство. В результате инцидента погибли оба участника произошедшей трагедии, сообщает ведомство.

«Предварительным следствием установлено, что 8 августа 2025 года в квартире одного из домов на улице Гаккелевской женщина нанесла ножевые ранения своему малолетнему ребенку», — говорится в сообщении.

В управлении Следственного комитета по городу сообщили, что начато расследование по факту преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство).

В ответ на это представители городской прокуратуры заявили, что они внимательно следят за ходом и результатами расследования уголовного дела. Также они проводят проверку, чтобы выяснить причины и обстоятельства, которые могли привести к совершению преступления.