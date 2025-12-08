Полиция за два дня нашла святыню из Астрахани, которую пытались продать в Сети

В Астрахани удалось вернуть ценную святыню, похищенную несколько лет назад, причем способ ее обнаружения оказался весьма неожиданным, сообщил телеграм-канал «Астрахань.Наследие».

Речь идет о триптихе, принадлежавшем местной лютеранской церкви, который был найден на одной из популярных интернет-площадок с объявлениями о продаже.

История кражи началась еще в январе 2022 года, когда из церковного пастората были похищены различная техника, книги, личные вещи, а также две особо ценные реликвии. Пропали распятие и триптих, служивший важным духовным символом алтарного пространства.

Долгое время судьба святынь оставалась неизвестной, пока 24 ноября триптих не был случайно обнаружен в Сети. По нему уже шел активный торг, и стоимость лота постоянно повышалась.

Официальный представитель церкви Александра Колчина сообщила о находке в полицию. Спустя всего два дня картина была найдена и изъята.

Теперь триптих снова находится в стенах храма. В церковной общине это событие расценивают как настоящий предрождественский подарок и маленькое чудо, вернувшее важную часть духовного наследия.

