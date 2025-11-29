В храмах обнаружили «секретную зону»: священники объяснили, зачем она нужна

Священнослужители Кафедрального собора Ушакова разъяснили назначение притвора — входной части храма. По их сведениям, это пространство может быть выделенным помещением или частью общего зала и имеет историческое и литургическое значение, сообщает pg13 .

Изначально притвор предназначался для оглашенных, которые готовились к принятию крещения, и для прихожан, находившихся под епитимией. Это место служило для духовного наставления и подготовки к участию в полной церковной жизни. Со временем его воспитательная функция утратила необходимость, и отдельные помещения стали встречаться реже.

В настоящее время притвор продолжает использоваться в богослужебной практике. Здесь проводят литии на великих вечернях и панихиды. Кроме того, в этой части храма традиционно находится церковная лавка, где прихожане приобретают свечи, иконы, просфоры и оформляют требы.

Духовенство отмечает, что притвор остается важным элементом храмового пространства, сочетая историческую традицию и практические нужды прихожан.

