В храмах обнаружили «секретную зону»: священники объяснили, зачем она нужна
Притвор в храмах перестал быть тайной после объяснений священнослужителей
Фото: [Церковь Серафима Саровского в Голицыно Одинцовского округа/Медиасток.рф]
Священнослужители Кафедрального собора Ушакова разъяснили назначение притвора — входной части храма. По их сведениям, это пространство может быть выделенным помещением или частью общего зала и имеет историческое и литургическое значение, сообщает pg13.
Изначально притвор предназначался для оглашенных, которые готовились к принятию крещения, и для прихожан, находившихся под епитимией. Это место служило для духовного наставления и подготовки к участию в полной церковной жизни. Со временем его воспитательная функция утратила необходимость, и отдельные помещения стали встречаться реже.
В настоящее время притвор продолжает использоваться в богослужебной практике. Здесь проводят литии на великих вечернях и панихиды. Кроме того, в этой части храма традиционно находится церковная лавка, где прихожане приобретают свечи, иконы, просфоры и оформляют требы.
Духовенство отмечает, что притвор остается важным элементом храмового пространства, сочетая историческую традицию и практические нужды прихожан.
