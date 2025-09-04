Полиция задержала бежавшего по улице в поисках любви голого мужчину

В тайской провинции Пхаттхалунг правоохранители задержали бегущего нагишом по улицам жилого квартала молодого человека. Информацию об этом распространило издание The Thaiger.

Задержанным оказался 22-летний местный житель, который объяснил стражам порядка причину своего поведения исполнением обета. По его словам, он дал клятву некоему святому духу, что будет бегать без одежды в случае обретения истинной любви. Не дождавшись успеха в делах сердечных, он решил заранее выразить благодарность высшим силам, полагая, что это поможет ускорить процесс поиска.

Молодого человека доставили по месту жительства. Бабушка, с которой он проживает, сообщила, что внук имеет проблемы с психикой и ранее уже появлялся на людях в неглиже. В итоге, было принято решение не инициировать уголовное преследование.

Ранее сообщалось, что суд Непала поддержал право аскетов на наготу в религиозных местах.