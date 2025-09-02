Суд Непала поддержал право аскетов на наготу в религиозных местах

В Непале высшая судебная инстанция вынесла решение, согласно которому религиозная демонстрация наготы не квалифицируется как нарушение норм приличия. Таким образом, обнаженные аскеты нага-садху получили право посещать храм Пашупатинатх в Катманду, а также другие индуистские места поклонения. Информация об этом появилась в издании Kathmandu Post.

Инициатором запрета выступал юрист Ягья Мани Неупане. Он настаивал на ограничении доступа для этих аскетов в храмы, мотивируя это тем, что они передвигаются обнаженными и наносят пепел, взятый с половых органов, на других людей. Кроме того, по его утверждениям, нага-садху используют свои гениталии для поднятия тяжестей и демонстрации других трюков.

Верховный суд, рассмотрев дело, заключил, что в рамках религиозной традиции оголенность этих аскетов не может быть расценена как непристойное поведение. Судьи также не приняли во внимание утверждение истца о том, что обеспечение нага-садху средствами, едой и кровом является бессмысленной тратой ресурсов. Они пояснили это тем, что не все действия подлежат оценке с точки зрения экономической выгоды.

