Полиция задержала более 200 участников беспорядков в азиатской стране

Массовые протесты переросли в беспорядки, что привело к задержанию более двухсот человек. Власти Филиппин обвиняют задержанных в вандализме, как сообщает The Manila Times.

На Филиппинах вспыхнули массовые протесты, в результате которых полиция задержала 216 человек. Газета The Manila Times сообщила, что причиной задержаний стали акты вандализма и грабежа. По данным Министерства внутренних дел, арестованные, среди которых есть несовершеннолетние, поджигали машины, бросали камни и «коктейли Молотова», а также ограбили мотель поблизости. Министр внутренних дел Джонвик Ремулла назвал протестующих «анархистами», которые, по его мнению, сорвали мирные демонстрации, изначально направленные против коррупции.

