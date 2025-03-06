Полиция задержала станцевавшую в трусах возле памятного мемориала в Муроме женщину

В Муроме, что во Владимирской области, женщина исполнила танец в одном нижнем белье рядом с мемориальным комплексом. Ранее она уже привлекалась к ответственности за подобное поведение: в феврале её оштрафовали на 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД в среду, 5 марта.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что автором танца была 40-летняя жительница города Муром, которая уже совершала подобные действия в октябре 2023 года. В управлении МВД подчеркнули, что женщина не сделала необходимых выводов из произошедшего.

«В социальной сети был выявлен видеоролик, на котором неизвестная женщина в нижнем белье исполняет танец у памятного мемориала в Муроме», — говорится в сообщении полиции.

В полиции добавили, что упрямую гражданку препроводили в правоохранительные органы для проведения необходимых следственных действий.

Ранее сообщалось о том, что жителя города-курорта Кисловодска признали виновным по двум уголовным статьям после сжигания венков на мемориале «Воинская Слава». По решению суда его отправят в колонию.