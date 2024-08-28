Суд отправил в колонию жителя Кисловодска за сжигание венков в Вечном огне

Жителя города-курорта Кисловодска признали виновным по двум уголовным статьям после сжигания венков на мемориале «Воинская Слава». По решению суда его отправят в колонию. Об этом сообщает СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Было установлено, что мужчина в ночь на 28 мая по неизвестным причинам схватил памятные венки у мемориала и кинул в Вечный огонь. Из-за этого действия были уничтожены символичные букеты, а также испортился внешний вид памятника. Ущерб оценили в 190 тыс. руб.

Недавно по этому инциденту состоялся суд. Мужчину признали виновным в умышленном причинении вреда имуществу города, а также в повреждении мемориальных сооружений, увековечивающих память павших военных.

За содеянное суд отправил поджигателя на 1,5 года в колонию-поселение. Также осужденный должен будет выплатить сумму, на которую оценила ущерб администрация в соответствующем иске.

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