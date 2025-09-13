Полиция задержала троих набросившихся на контролера в подмосковной электричке, возбуждено дело
Полиция возбудила дело на набросившихся на контролера в подмосковной электричке
Трое мужчин устроили массовую потасовку и напали с ножом на контролёров электрички, следовавшей по маршруту Волоколамск — Серпухов в Московской области. Их задержали сотрудники транспортной полиции Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по Центральному федеральному округу.
В дежурную часть линейного отдела полиции на железнодорожной станции Серпухов поступило сообщение о пассажирах, проявляющих агрессию. Сотрудники транспортной полиции при поддержке Росгвардии задержали нарушителей общественного порядка.
«Конфликт с контролерами произошел из-за отказа платить за проезд. Затем он перерос в драку с пассажирами, которые вступились за работников транспорта. Молодые люди вели себя агрессивно, нецензурно выражались, один из них размахивал ножом», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, добавила пресс-служба.