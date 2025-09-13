Полиция задержала троих набросившихся на контролера в подмосковной электричке, возбуждено дело

«Конфликт с контролерами произошел из-за отказа платить за проезд. Затем он перерос в драку с пассажирами, которые вступились за работников транспорта. Молодые люди вели себя агрессивно, нецензурно выражались, один из них размахивал ножом», — рассказали в пресс-службе ведомства.