Полиция задержала жителя Казани, у которого обнаружили мармелад с мариуханой

Сотрудники управления наркоконтроля МВД по Татарстану задержали жителя Казани, в машине которого обнаружили мармелад с содержанием каннабиса, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Наркополицейские продолжили следственные следствия и нашли два тайника, где хранились уже упакованные конфеты с марихуаной.

А по месту жительства задержанного находилась мини-плантация для выращивания конопли. Стражи порядка конфисковали 89 кустов растения, 240 граммов готовой мариуханы и 200 миллилитров гашишного масла.

Растениевод смешивал наркотики с желатином, формовал из них конфеты, которые оставлял в тайниках-закладках. Теперь ему грозит солидный срок за производство и сбыт наркотиков – до 20 лет.