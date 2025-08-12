Полицию Красногорска не уведомили о концерте «Пикника» в Крокус Сити Холле

Фото: [ Мемориал в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске/Медиасток.рф ]

Организаторы концерта группы «Пикник», где произошёл теракт, не уведомили заранее полицию Красногорска о проведении мероприятия в «Крокус Сити Холле». Это следует из материалов дела, которые цитирует информационное агентство ТАСС .

Начальник отделения охраны общественного порядка УМВД по Красногорску рассказал на допросе в Следственном комитете, что обращение о проведении концерта поступило в полицию 22 марта 2024 года между 17 и 18 часами.

В тот же день специалист по служебному собаководству осуществил осмотр площадки и близлежащих пространств, составив соответствующий протокол.

Также к месту проведения концерта были направлены два сотрудника патрульно-постовой службы. Они прибыли на место около шести часов вечера и связались с сотрудниками службы безопасности «Крокус Сити Холла», чтобы обеспечить безопасность мероприятия.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Тогда четверо вооруженных мужчин ворвались в концертный зал, расстреляли посетителей и подожгли помещение. В результате чудовищного преступления погибли 149 человек, более 500 получили ранения.

Следствие считает, что теракт был организован группировкой «Вилаят Хорасан» по заказу украинских спецслужб.

