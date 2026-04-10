Поля напитались урожаем: почему луховичане молятся на большую воду каждую весну

Андрей Вайчиков уже четверть века доставляет пассажиров между берегами в период половодья. Понтонные переправы работают в штатном режиме, несмотря на остановку двух паромов. Об этом пишет REGIONS .

Специфика навигации в условиях большой воды

Нынешнее половодье в городском округе Луховицы набрало значительную силу. Вследствие подъема уровня Оки произошел перелив 12 участков дорожного полотна. Корреспондент издания REGIONS выяснил, что транспортное сообщение между центральной частью населенного пункта и Заокской территорией поддерживается благодаря слаженной работе катеров. Плавательные средства перемещают понтоны вместимостью до 12 персон, именуемые в народе «калошами». Маршруты водного транспорта состыкованы с графиком движения рейсовых автобусов.

Дединовская и Белоомутская паромные переправы временно приостановили функционирование. Взамен них для граждан организовано перемещение на «калошах». Ловецкий паром продолжает действовать, однако принимает на борт исключительно людей без техники.

Четверть века за штурвалом

Управление одним из катеров осуществляет местный житель Андрей Вайчиков. Его трудовой стаж на Дединовской переправе насчитывает 25 лет. Изначально он занимал должность подсобного рабочего, отвечая за фиксацию страховочных цепей, затем дорос до помощника капитана. Получив соответствующую квалификацию, Андрей занял пост капитана-механика.

Собеседник издания отметил, что его вахта длится 12 часов на протяжении двух суток подряд с последующими двумя днями отдыха. Несмотря на внешнюю рутинность процесса, каждое плавание он воспринимает как уникальную операцию. Переменчивость погодных условий, силы течения, направления ветра и степени загруженности судна требуют предельной концентрации внимания. Любое отвлечение недопустимо, поскольку речь идет о безопасности пассажиров.

Отношение к природному явлению

Капитан с иронией заметил, что разлив Оки воспринимается как сенсация лишь приезжими журналистами и гостями округа. Для коренного населения и сотрудников переправы это ежегодная обыденность. Вайчиков подчеркнул, что за все время его жизни и работы вода никогда не создавала критических угроз для жилых строений или объектов инфраструктуры, затапливая исключительно поля и дороги. Более того, насыщение пойменных земель влагой является залогом будущего обильного урожая.

Динамика спада уровня

Временно исполняющий полномочия главы округа Марк Черемисов проинформировал о стабилизации обстановки. Уровень воды снижается уже четверо суток подряд. Показатели падения составили 7 сантиметров 7 апреля, 11 сантиметров 8 апреля, 18 сантиметров 9 апреля и 22 сантиметра 10 апреля. Текущая отметка по Балтийской системе высот зафиксирована на значении 103,48 метра, тогда как пиковый максимум достигал 104,06 метра.

Чиновник заверил, что понтонные коммуникации функционируют бесперебойно. Для обеспечения безопасности задействована спецтехника МЧС России и «Мособлпожспаса», включая плавающие транспортеры «Амфибия» и автомобили высокой проходимости. Согласно прогнозам, полное исчезновение признаков половодья в Луховицах ожидается к исходу следующей недели.