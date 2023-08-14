Поляки боятся отдыхать на Балтийской косе из-за близости к России

Поляки боятся приезжать на Балтийскую косу из-за ее близости с границей РФ. Об этом сообщил польский портал Onet в своей статье.

Автор статьи отметил, что конфликт на Украине заставил поляков пересмотреть свои предпочтения, в том числе, и в вопросе курортов. Поэтому он решил посетить Балтийскую косу. Оказавшись там посреди белого дня, он не обнаружил на местном пляже ни души.

Автор утверждает, что большую часть туристов пугает близость места с Россией. Они боятся за свою безопасность.

Одна из девушек, оказавшихся на пляже, рассказала журналисту, почему не побоялась прийти в это место. По ее словам, она не боится потенциальной угрозы со стороны РФ. Если российский президент Путин захочет что-то сделать, он просто это сделает. Девушка заявила, что в таком случае, она просто не сможет ни на что повлиять.

Арендодатели Балтийской косы рассказали журналисту, что у них упала выручка из-за плохой погоды. Некоторые из них объяснили снижение туристического интереса высокими ценами и инфляцией.