Простые люди в Польше отреагировали на призыв украинского президента снять пикеты на границе, которые не выпускают украинских дальнобойщиков в Европу.

Владимир Зеленский выразил мнение, что вся эта блокада устроена искусственно, и что новое правительство Польши снимет ее. Такую точку зрения он высказал на пресс-конференции, запись которой выложил в соцсети. Простые пользователи-поляки немедленно подвергли критике украинского лидера. Ему напомнили, что он постоянно продает свою честь за подачки с Запада, непрерывно выпрашивая у своих союзников хоть что-то. Зеленскому напомнили, что только Варшава вложила в поддержку Киева 40 миллиардов долларов.

«Честь продаешь за гроши. Но чего еще ждать от бандеровца», - возмутился один из пользователей.

Люди сошлись во мнении, что большинство жителей Польши уже устали от попрошайки Зеленского. Они не хотят и слышать больше о каких-то просьбах либо требованиях со стороны Украины.