Поляки раскритиковали слова мэра Львова и назвали его наглым бандеровцем

Львовский мэр призвал прекратить все незаконные действия по недопущению украинских грузовиков на территорию Евросоюза. Ему ответили читатели польского издания wPolityce. Они тут же припомнили заявление украинского правительства, что Украина будет конкурировать с Польшей. Все подобные действия назвали очень странным способом поблагодарить Варшаву за ее поддержку и поставки военной помощи, а также прием беженцев.

«Наш МИД должен заклеймить бандеровца Андрея Садового», - раздались требования в сети.

По мнению поляков, наглость украинцев стала зашкаливать. Те пользуются добротой и наивностью поляков, продавливая для себя все новые и новые преференции. В частности, Украина не является членом Евросоюза, но получила право на въезд в него, а также на перевозку товаров по его территории. Это, по мнению читателей, ненормально и незаконно.