Поляки возмутились, что магазины в РФ полны продуктов, несмотря на санкции

Польский портал O2.pl опубликовал материал про жительницу РФ, рассказывающую про жизнь в стране в санкционных условиях. Несмотря на содержимое ее видео, польские авторы убеждены, что в России все не очень хорошо.

Статья рассказывает о россиянке Светлане, которая в своих видео рассказывает об ассортименте и ценниках в российских магазинах. Автор отметил, что не знает, «является ли Светлана патриоткой или власти платят ей», но заметил, что полки магазинов полны, а «цены вовсе не такие страшные».

По итогу, автор материала заключил, что Россия переживает трудный период, но справляется. Он отметил, что магазины не пустуют, а заведения вокруг.

«Нет никаких опасений, есть гордость за то, что она русская», – заявил автор.

Он также подметил, что российские магазины полны аналогов западных продуктов и подчеркнул, что на вкус они неотличимы, но все равно назвал их «подделкой».

Автор заключил, что ситуации в стране еще предстоит измениться и заявил, что это еще «не конец проблем».