Почти вся территория Курской области была освобождена, о чем сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе неформального заседания Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа». Комментарий дипломата приводит РИА Новости.

Полянский отметил, что с 8 марта Россия проводит масштабную операцию по вытеснению оставшихся сил ВСУ из Курской области. По словам дипломата, неожиданность и скрытность маневра позволили российским войскам глубоко проникнуть в тыл вражеских подразделений, что в последствии вынудило ВСУ к поспешному бегству и не оставило времени националистам на сокрытие следов своих преступных деяний.

«Сейчас почти вся территория снова находится под контролем России», — сообщил дипломат.

14 марта Министерство обороны РФ сообщило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Операция «Поток» стала примером удачной тактики скрытого подхода к тылу украинских войск.

Как ранее отметила главный редактор RT Маргарита Симоньян, операция «Поток» войдет в историю и кино.