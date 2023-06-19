23 июня страны Европы намерены созвать заседание, на котором обсудят гуманитарную ситуацию на Украине. Начало встречи представителей европейских государств планируется на 17:00 по московскому времени.

Заместитель постпреда РФ при ООН сообщил, что 29 июня Россия также инициировала заседание, чтобы поговорить о поставках оружия Украине западными странами. Спикер должен будет профессионально донести до Совбеза тот факт, что такие действия Европы перечеркивают все попытки решить конфликт на Украине дипломатическим путем. Планируется, что выступление начнется в 22:00.