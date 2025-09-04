Полярная ночь, одиночество или генетика? Почему НАО возглавил рейтинг регионов по психическим заболеваниям

Согласно официальному отчету Министерства здравоохранения РФ за 2024 год, Ненецкий автономный округ продемонстрировал наиболее высокий показатель по числу впервые выявленных случаев психических расстройств и расстройств поведения.

Как сообщает РИА Новости, распространенность таких диагнозов в НАО достигла 703,4 случая на каждые 100 тысяч жителей.

В группу регионов с наиболее тревожной статистикой, помимо Ненецкого АО, вошли Архангельская область (697,4), Республика Карелия (556,3), Мордовия (554,0) и Ямало-Ненецкий автономный округ (551,6). На противоположном конце рейтинга расположились субъекты с самыми низкими показателями: Чеченская Республика (42,8), город федерального значения Севастополь (73,7) и Брянская область (96,8). Значительный разрыв между значениями в топе и в конце списка свидетельствует о существенной региональной диспропорции в данной сфере здравоохранения.

