Полковник Кнутов рассказал о намерении Украины лишить Россию электроэнергии

Стало известно, что на Украине готовятся атаковать российские теплоэлектростанции для того, чтобы оставить людей без света и тепла. Об этом Юрий Кнутов рассказал URA.RU . Он является военным историком и директором Музея войск ПВО.

По мнению собеседника, сейчас есть вероятность того, что целью вражеских беспилотников станут не только военные объекты и объекты гражданской инфраструктуры. Они также могут коснуться теплоэлектростанций и трансформаторных подстанций.

Сейчас на Украине разрабатываются БПЛА, которые смогут пролететь дальше в холодный период и атаковать энергетические объекты для вызова на них серьезных аварий. Почему именно беспилотники, а не ракеты? Последние не так совершенны, а первые дешевле. И при массовом запуске высок шанс, что один из них достигнет цели.