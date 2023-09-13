Полковник Матвийчук: российская ПВО способна с легкостью нейтрализовать хваленые американские ракеты ATACMS

Дальнобойные ракеты ATACMS, которые США подумывают передать на вооружение ВСУ, не являются диковинкой для современных российских систем ПВО, рассказал в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке, Анатолий Матвийчук.

Среди особенностей ATACMS он перечислил дальность стрельбы (составляет 250 километров, а по некоторым данным — 500). Кроме того, данный дальнобойный снаряд способен наносить удары как по бронетехнике, так и по скоплениям пехоты.

«ATACMS — это очень серьезная ракета, пусковой установкой для нее являются или реактивная система залпового огня (РСЗО) MLRS, или HIMARS. ATACMS выглядит как обычная ракета. Она имеет на вооружении моноблочную, кассетную и фугасную часть», — рассказал эксперт.

Марвийчук обратил внимание, что бояться поставок ATACMS уж так сильно не стоит. Российская ПВО без проблем обнаруживает данную цель и нейтрализуют ее. В продолжение темы эксперт выразил серьезные сомнения, что поставки данного вида снарядом в ВСУ смогут хоть как-то повлиять на ход проводимой ВС РФ на Украине СВО.

«Чтобы изменить ход спецоперации, нужно определенное насыщения средствами поражения, чего на Украине не происходит. Туда товар поставляется штучно, я думаю, для испытаний и улучшения тактико-технических характеристик оружия», — резюмировал Матвийчук.

Ранее сообщалось, что Минобороны США совместно с Госдепом настоятельно рекомендуют главе Белого дома Джо Байдену дать свое согласие на отправку ВСУ ракет дальнего радиуса действия ATACMS.