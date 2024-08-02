Полковник Пешков не признал вину по делу хищения при поставках сухпайков на СВО

Так, Дмитрий Пешков был арестован военными следователями. Как пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, офицера направили в один из столичных следственных изоляторов. В настоящее время он содержится под стражей в московском СИЗО-11 и не признает своей вины в предъявленном ему обвинении.

Уголовное дело по факту хищения продовольственных запасов, предназначенных для снабжения военнослужащих, участвующих в СВО, было возбуждено почти через полгода после начала спецоперации.

Ранее сообщалось о том, что фигурант дела «Военторга» Тимур Исаков заключен под стражу в Москве. Он подозревается в причастности к делу о мошенничестве при выполнении государственных контрактов для Министерства обороны России.