Полковник Пешков не признал вину по делу хищения при поставках сухпайков на СВО
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Бывшего заместителя командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу обвинили в хищении продуктовых наборов для нужд бойцов специальной военной операции.
Так, Дмитрий Пешков был арестован военными следователями. Как пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, офицера направили в один из столичных следственных изоляторов. В настоящее время он содержится под стражей в московском СИЗО-11 и не признает своей вины в предъявленном ему обвинении.
Уголовное дело по факту хищения продовольственных запасов, предназначенных для снабжения военнослужащих, участвующих в СВО, было возбуждено почти через полгода после начала спецоперации.
Ранее сообщалось о том, что фигурант дела «Военторга» Тимур Исаков заключен под стражу в Москве. Он подозревается в причастности к делу о мошенничестве при выполнении государственных контрактов для Министерства обороны России.