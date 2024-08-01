Фигурант дела «Военторга» Тимур Исаков заключен под стражу в Москве

Мещанский суд Москвы вынес решение об аресте предпринимателя Тимура Исакова, подозреваемого в причастности к делу о мошенничестве при выполнении государственных контрактов для Министерства обороны России.

Исаков считается предполагаемым соучастником Владимира Павлова, руководителя «Военторга».

Суд принял сторону следствия, полностью удовлетворив ходатайство об аресте Исакова. Срок содержания под стражей для обоих фигурантов дела — Павлова и Исакова — установлен до 30 сентября текущего года.

Защита Исакова пыталась убедить суд ограничиться домашним арестом, ссылаясь на наличие у подсудимого пятерых детей. Однако эта просьба была отклонена судом.

Данное решение суда подчеркивает серьезность обвинений и намерение следственных органов тщательно расследовать предполагаемые нарушения в сфере государственных контрактов, связанных с оборонным ведомством. Дело привлекает внимание общественности, учитывая его связь с крупной государственной структурой и потенциальные последствия для системы государственных закупок.

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