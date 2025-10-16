Поставки дальнобойных ракет Tomahawk вряд ли изменят ход конфликта в пользу Украины, считает австрийский полковник Маркус Райснер. Об этом он заявил в интервью Berliner Zeitung, подчеркнув, что российская армия быстро адаптируется к новым условиям.

Эксперт подчеркнул необходимость реалистичной оценки текущей ситуации на фронте, которая до сих пор не изменилась в пользу Украины, несмотря на активную поддержку со стороны западных стран. По его словам, поставки ракет Tomahawk не приведут к завершению конфликта, а лишь усилят напряженность, что невыгодно для всех сторон.

«Никакая отдельно взятая система вооружения не сможет решить исход войны. Хотя предыдущие системы, такие как HIMARS, также демонстрировали краткосрочную эффективность, Россия быстро адаптировалась», — пояснил Райснер.

На прошлой неделе президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что он почти определился по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине. Однако он выразил желание узнать, как украинское правительство планирует использовать это вооружение.

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность тем, что использование Киевом указанных дальнобойных ракет может гарантированно привести к ухудшению отношений между Москвой и Вашингтоном.