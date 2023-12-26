Победа Украины над Россией на поле боя невозможна от слова совсем, какие бы финансовые вливания из США в Киев не поступали, заявил подполковник Дэниел Дэвис.

В эфире британского телеканала GB News военный эксперт подчеркнул, то, что победа ВСУ над Армией России это миф, в Вашингтоне уже прекрасно поняли, просто не подают виду.

«Первые 100 миллиардов долларов от Вашингтона не изменили ход боевых действий, и нереалистично думать, что простое предоставление им (украинцам. – Прим. ред.) большего количества денег изменит результат», – пояснил военный эксперт.

Дэвис подчеркнул, что нынешняя американская администрация скорее всего добъется от конгресса одобрения отправки очередного транша Украине, но гораздо меньшей суммой, чем рассчитывал как украинский президент владимир Зеленский, так и глава Белого дома Джо Байден.

Ранее украинский военнослужащий подразделения ВСУ «Кракен» констатировал, что Армия России подготовила шикарную линию обороны, которую прорвать абсолютно невозможно.