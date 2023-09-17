Бывший советник главы Пентагона опубликовал на личной странице в соцсетях новую запись. В ней он высказал свое мнение о том, что разведка Запада прибегает к помощи украинским вооруженным силам при нанесении дальнобойных ударов с их стороны.

Дуглас Макгрегор отметил, что пилотируемые, а также и беспилотные системы разведки некоторых западных стран используются украинцами в целях нанесения дальнобойных ракетных ударов.

Также военный подчеркнул и тот факт, что в Соединенных Штатах Америки (США) предпринимают попытки для того, чтобы утаить эти данные от населения.