Полмиллиона для многодетных: когда петербуржцам снова начнут гасить ипотеку за счет бюджета

В Петербурге временно приостановлены выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Информацию 25 февраля подтвердили в городском комитете по социальной политике. Речь идет о региональной поддержке в размере до 550 тысяч рублей, которая положена семьям при рождении третьего или последующего ребенка с 1 января 2025 года.

На проблему обратили внимание читатели «Фонтанки». По установленному регламенту, для получения выплаты необходимо подать заявку через оператора программы — ПАО «ДОМ.РФ». Однако сотрудники компании начали сообщать горожанам, что программа приостановлена до момента доведения до банка лимита денежных средств, предусмотренных на 2026 год. Граждан перенаправляли за разъяснениями обратно в Смольный.

В пресс-службе комитета по соцполитике объяснили, что приостановка носит технический характер и связана с необходимостью привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. Специалисты разработали проект постановления, которое изменит порядок передачи бюджетных средств оператору. Как только документ утвердят, между правительством города и «ДОМ.РФ» заключат дополнительное соглашение, что позволит продолжить выплаты по заявлениям граждан.

В ведомстве особо подчеркнули, что необходимое финансирование на 2026 год в бюджете Санкт-Петербурга предусмотрено в полном объеме в рамках реализации национального проекта.

Напомним, региональная выплата до 550 тысяч рублей — это дополнение к федеральной мере поддержки в 450 тысяч рублей. Таким образом, суммарно многодетная семья может получить до 1 миллиона рублей на погашение ипотечного кредита. Выплата предназначена для родителей с постоянной регистрацией в Петербурге, при условии, что третий или последующий ребенок родился и зарегистрирован именно в Северной столице, а сам кредит взят на покупку или строительство жилья в городе.