Полмиллиона за возврат документов: как бывший работник с подельниками развел бригадира в кафе

Трое мужчин задержаны в Люберцах по подозрению в вымогательстве ₽500 тысяч у бригадира, у которого один из фигурантов прежде работал. О подробностях дела рассказала начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

По ее словам, злоумышленники пригласили потерпевшего в кафе в деревне Островцы. В закрытой кабинке под надуманным предлогом они потребовали передать им полмиллиона рублей. Получив отказ, вымогатели отобрали у мужчины личные документы и пообещали вернуть их только за денежное вознаграждение. После этого бригадир обратился в полицию.

Следственное управление МВД «Люберецкое» возбудило уголовное дело о вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские при поддержке Росгвардии установили места проживания подозреваемых и задержали их в Москве и Люберцах. Фигурантам от 33 до 37 лет. Люберецкий городской суд избрал всем троим меру пресечения в виде заключения под стражу.