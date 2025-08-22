«Полная дичь»: блогер Артемий Лебедев дал жесткую оценку московским небоскребам

Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал московский деловой центр «Москва-Сити», назвав его неудобным и бессмысленным проектом. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на источник в соцсетях.

Лебедев отметил, что комплекс впечатляет лишь на фотографиях, но в реальности создает значительные неудобства для посетителей. По его словам, навигация в «Москва-Сити» чрезмерно усложнена — чтобы найти вход в здание или парковку, может потребоваться до 45 минут. Даже для такой простой задачи, как покупка кофе, необходимо закладывать не менее 15 минут. Дизайнер также упомянул проблемы с лифтами, назвав их «полной дичью».

Лебедев заявил, что сознательно избегает посещения этого района, обходя его за несколько километров. Он предположил, что комплекс может нравиться только туристам, в то время как коренные москвичи редко бывают в «Москва-Сити» из-за его непрактичности.

