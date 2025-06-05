У Российской Федерации есть несколько возможных действий в ответ на террористические акты, произошедшие в Курской и Брянской областях. В частности, можно использовать комплексные меры, такие как план «Большой Прометей». Об этом написал военный эксперт Михаил Звинчук в своем Телеграм-канале «Рыбарь».

В среду, 4 июня, президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что украинские власти совершили преднамеренную атаку на мирных жителей в Брянской и Курской областях. Это действие, согласно международным нормам, можно расценивать как террористический акт. Президент также предупредил о том, что Россия примет ответные меры.

В связи с этим, как подчеркивает «Рыбарь», реакция на случившееся — это не только вопрос военно-политического характера, но и вопрос сохранения репутации российского государства.

Существует множество возможностей, и речь идет не только о нанесении ударов по энергетической инфраструктуре в приграничных районах или пресловутом «Орешнике». Можно рассмотреть, например, давно предложенные комплексные меры, такие как план «Большой Прометей».

Информация о плане пока ограничена. По данным военного обозревателя, основные идеи этой операции были сформулированы еще в августе 2024 года. Цель — полностью изолировать и отключить Киев как центр управления военными силами и финансовыми ресурсами. Это можно сделать с помощью доступных средств, не прибегая к ядерной эскалации, подчеркнул «Рыбарь».

В то же время в Телеграм-канале «Военная хроника» подчеркивают, что в случае применения ракеты под удар попадут украинские предприятия, занимающиеся сборкой крылатых ракет из импортных комплектующих. Среди них — завод по сборке беспилотника «Лютый», военные предприятия «Артём» и ГП «Антонов» в украинской столице Киеве.

Кроме того, эксперты вполне рассматривают в качестве потенциальных целей российский войск заводы «Радиус» в Киеве и «Микроприбор» в Днепропетровске.

«Главная задача при следующем пуске — не просто эффектное попадание, а нанесение желательно необратимого ущерба объектам, критически важным для производства высокоточного вооружения», — приводится в публикации.

Ранее Путин объяснил, почему Россия не предоставит передышку в боевых действиях на Украине.